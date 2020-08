Calciomercato Milan – Casting a centrocampo: gli obiettivi rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul mercato del Milan. E’ innegabile che a Stefano Pioli serva un centrocampista centrale, considerando che Franck Kessie e Ismael Bennacer non possono giocare tutte le partite (ci saranno anche gli impegni europei).

Partiamo da Bakayoko. Un anno fa il diritto di riscatto a favore del Milan era fissato a 35 milioni di euro, prezzo che era ritenuto eccessivo per i rossoneri, non tanto per una questione tecnica, ma soprattutto per una questione caratteriale. Bakayoko è pronto a tornare in Italia e soprattutto è pronto a ridursi lo stipendio attuale di poco superiore ai 3 milioni. Presumibilmente ci saranno novità dopo Ferragosto: la richiesta del Chelsea è 20 milioni, il Milan ne offre 15.

Non c’è però solo Bakayoko. Nel mirino ci sono anche Matteo Pessina e Florentino Luis. Giovani molto interessanti che rientrano perfettamente nei parametri voluti da Elliott. Sul primo l’Atalanta è disposta ad aprire una trattativa, con il Milan che rivendicherà il diritto del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Maldini e Massara valutano il giocatore 12 milioni (quindi i rossoneri sborserebbero 6 milioni), mentre i bergamaschi non hanno ancora fissato il prezzo del cartellino. La cosa avverrà a breve, ora che è finita anche la stagione dell’Atalanta con l’eliminazione di ieri dalla Champions League.

Concludiamo infine con Florentino Luis. Il Benfica chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, ma la trattativa può essere impostata sulla base di un prestito (annuale o biennale) con diritto o obbligo di riscatto (come anticipato da Pianetamilan.it). In questo modo può essere trovato un compromesso sulla cifra del cartellino. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan ha bisogno di nuovi centrocampisti in vista della prossima stagione.

