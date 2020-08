PM – Calciomercato Milan: Tonali, sorpasso sull’Inter? Intanto la Juve…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sandro Tonali: Milan, Inter o Juventus? Il centrocampista è sicuramente uno dei giocatori più ambiti del prossimo mercato, ma nelle ultime ore si è parlato di una possibile accelerazione da parte di Maldini e Massara.

Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, ad oggi, non c’è stato alcun sorpasso del Milan nei confronti dell’Inter. Tonali piace parecchio, ma al momento non è stata avanzata alcuna proposta al Brescia, anche perchè la sensazione è che Maldini non voglia pareggiare l’offerta di 35 milioni messa sul piatto dall’Inter.

La Juve? Tonali, secondo alcuni media, sarebbe una delle richieste di Andrea Pirlo per la prossima stagione, visto che vorrebbe un calciatore diverso davanti alla difesa rispetto a Bentancur (Pjanic è stato ceduto al Barcellona), ma ad oggi non si registra una vera trattativa tra i bianconeri e Cellino. Per questi motivi, l’Inter resta in pole position per assicurarsi Tonali, considerando l’offerta importante recapitata al Brescia e considerando che il club nerazzurro si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza.

