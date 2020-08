Calciomercato Milan – Bakayoko, conferme dall’Inghilterra: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Arrivano conferme sul forte interesse del Milan per Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea. Stando a quanto scritto dall’ Evening Standard, infatti, è in corso la trattativa tra i due club per il trasferimento del calciatore alla corte di Stefano Pioli.

Bakayoko ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, ma gli inglesi vogliono comunque cederlo a titolo definitivo, in modo da finanziare gli acquisti per la prossima stagione. Il Milan di Maldini e Massara, invece, punta ad ottenere un prestito con diritto di riscatto, senza però specificare le cifre. La trattativa, in ogni caso, non può considerarsi in dirittura d’arrivo, anche perchè l’Evening Standard specifica lo stipendio di Bakayoko al Chelsea: 5,8 milioni netti l’anno (111 mila euro a settimana).

ROBACK, IL TALENTO CHE HA STREGATO IBRA >>>

RICARDO RODRIGUEZ VICINO AL TORINO >>>