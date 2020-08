Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Reina, trattativa con il Valencia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Arrivano notizie dalla Spagna su Pepe Reina. Il portiere, terminato il prestito dall’Aston Villa, tornerà al Milan, ma non è detto che l’ex Napoli resti nella rosa di Stefano Pioli nella prossima stagione.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato da Onda Deportiva, il Valencia starebbe accelerando per la cessione di Cillesen, e il suo sostituito sarebbe stato individuato appunto in Reina. Il club spagnolo fa sul serio, anche perchè, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già una trattativa in stato avanzato tra il Valencia e il portiere.

