Sky, Ilaria D’Amico lascia il calcio: “I motivi della mia decisione”

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Ilaria D’Amico lascia il calcio. La conduttrice televisiva, compagna di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato i motivi per cui oggi ha deciso di dire stop al calcio.

Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. Sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla. Sky vuole puntare sull’informazione, l’idea è una prima serata sull’attualità che diventi un appuntamento fisso – spiega la D’Amico – .Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutata ad uscire dalla mia comfort zone. Addio al calcio? La passione resta e non escludo di fare qualche incursione, quando ci saranno grandi eventi… del resto ormai non c’è posto dove vada senza che mi facciano domande sul calcio, panettiere compreso. Buffon? Come in ogni momento fondamentale della mia vita, lui è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”.

