Calciomercato Milan – Rodriguez al Torino: Maldini torna per chiudere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità importanti per quanto concerne il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino. Come vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, Il Milan e il club granata si sono avvicinati rispetto al primo incontro avvenuto nei giorni scorsi, anche se non è stata ancora aggiunta l’intesa definitiva.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato dal portale alfredopedullà.com, domani ci dovrebbe un nuovo incontro per Ricardo Rodriguez: questa volta si proverà a chiudere. Al summit, oltre a Vagnati, Massara e l’agente Gianluca Di Domenico, ci dovrebbe essere anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica che rientrerà a Milano nelle prossime ore.

