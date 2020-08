CALCIOMERCATO – Calhanoglu rinnova? Le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Un matrimonio destinato a continuare, quello tra Hakan Calhanoglu e il Milan. Il numero 10 rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021, ma è pronto a rinnovare. Anche perché il club di via Aldo Rossi mette sul piatto condizioni decisamente vantaggiose: aumento di stipendio da 2,5 a 3 milioni più bonus e possibile clausola rescissoria, da pagare però in unica soluzione cash. La nuova scadenza dovrebbe essere il 2025. Calhanoglu è ormai un punto fermo del Milan di Stefano Pioli, un uomo chiave e i rossoneri non hanno intenzione di perderlo. Nella video news tutte le ultime notizie.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>