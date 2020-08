PM – Calciomercato Milan – Florentino Luis obiettivo concreto: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, in attesa di sbloccare definitivamente il rinnovo di Ibrahimovic (QUI gli aggiornamenti), continua a lavorare per rinforzare gli altri reparti in vista della prossima stagione.

Tra gli obiettivi non c’è solo il terzino destro, ma anche un centrocampista centrale che possa alternarsi a Franck Kessie e Ismael Bennacer, che, con l’Europa League, non potranno giocare tutte le partite. Certo, Bakayoko, è un profilo che viene seguito con molta attenzione, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, ad oggi uno degli obiettivi primari per il centrocampo è Florentino Luis del Benfica.

Mediano davanti alla difesa, classe 1999, Florentino Luis è il classico profilo che interessa a Elliott, che continua a puntare su giovani di qualità e di prospettiva. Il portoghese è un pupillo di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che è convinto che l’acquisto del centrocampista possa dare ulteriore spessore al reparto, che ha bisogno di innesti di qualità e quantità.

Il Milan in questo momento vuole dare prima la precedenza al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma nelle prossime settimane il Diavolo tenterà un affondo con il Benfica. La formula potrebbe essere quella del prestito (annuale o biennale) con diritto o obbligo di riscatto. Insomma, Florentino Luis sembra essere proprio il profilo giusto per rafforzare il Milan di Pioli. Garantisce Massara.

SI CERCA LA CONTROPARTITA GIUSTA PER DE PAUL >>>

CHIESA, ACCELERATA DEI ROSSONERI >>>

TUTTE LE NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA DI CALCIOMERCATO >>>