Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Chiesa, accelerata dei rossoneri”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’agente Lorenzo De Santis, intervistato dai colleghi di FirenzeViola.it, ha parlato di Federico Chiesa e delle voci che lo vogliono al Milan nella prossima stagione,

“Chiesa? Lo vedo lontano da Firenze. Se fosse dipeso da lui sarebbe già andato via la scorsa estate. L’offerta giusta è intorno ai 45/50 milioni e mi risulta un’accelerata forte del Milan che ha in ballo anche discorsi su Milenkovic, rumors su Ribery, tratta l’acquisto di Rebic per cui i viola hanno diritto al 50% di ciò che spenderanno eventualmente i rossoneri. Vedo un asse molto caldo Firenze-Milano. Se Chiesa non andrà lì penso a Napoli e Inter oltre alla Juventus dove ora può accadere di tutto”.

