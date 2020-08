Europa League, sorteggiato il preliminare precedente al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È certo che il Milan giocherà tre partite prima di accedere alla fase a gironi d’Europa League. Sorteggiato il primo turno preliminare, quello precedente alla fase in cui accederanno i rossoneri. Il Milan partirà dal secondo turno di qualificazione: sorteggio il 31 agosto e partita in gara secca il 17 settembre. Il 24 settembre è previsto il terzo turno, mentre il playoff il 1° ottobre. Il 22 ottobre inizierà invece la competizione vera e propria coi gironi delle squadre qualificate.

Il calendario è il seguente, con il Milan che parteciperà ai match delle ultime tre date (ammesso e non concesso che passi il turno, chiaramente):

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre (Milan)

(Milan) Terzo turno di qualificazione: 24 settembre (Milan)

(Milan) Play-off: 1° ottobre (Milan)

Il “Turno preliminare” è stato sorteggiato ieri, questi sono gli accoppiamenti:

Tre Penne (SMR) – Gjilani (KOS)

Lincoln Red Imps (GIB) – Prishtina (KOS)

FC Santa Coloma (AND) – Iskra Danilovgrad (MNE)

Engordany (AND) – Zeta (MNE)

Glentoran (NIR) – HB Tórshavn (FRO

St Joseph’s (GIB) – B36 Tórshavn (FRO)

Coleraine (NIR) – La Fiorita (SMR)

NSÍ Runavík (FRO) – Barry Town United (WAL)

Oggi invece è toccato al “primo turno di qualificazione”. Attenzione speciale per i match dei 4 club con ranking superiore al Milan (che è in 81^ posizione): Partizan, Malmo, Steaua (FCSB) e APOEL (in grassetto le partite di queste quattro squadre). Questi tutti i match in programma in questa fase:

Maribor (SVN) vs Coleraine (NIR)/La Fiorita (SMR)

Riteriai (LTU) vs Derry City (IRL)

Zrinjski (BIH) vs Differdange (LUX)

Rosenborg (NOR) vs Breidablik (ISL)

Hammarby (SWE) vs Puskás Akadémia (HUN)

Ventspils (LVA) vs Dinamo-Auto Tiraspol (MDA)

AGF Aarhus (DEN) vs Honka Espoo (FIN)

The New Saints (WAL) vs Žilina (SVK)

Neftçi (AZE) vs Shkupi (MKD)

Nõmme Kalju (EST) vs Mura (SVN)

Apollon Limassol (CYP) vs Saburtalo (GEO)

Partizan (SRB) vs RFS (LVA)

FCSB (ROU) vs Shirak (ARM)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Víkingur Reykjavík (ISL)

Žalgiris Vilnius (LTU) vs Paide Linnameeskond (EST)

Valletta (MLT) vs Bala Town (WAL)

Aberdeen (SCO) vs NSÍ Runavík (FRO)/Barry Town United (WAL)

Malmö (SWE) vs Cracovia Kraków (POL)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)

Shamrock Rovers (IRL) vs Ilves Tampere (FIN)

Vaduz (LIE) vs Hibernians (MLT)

Keşla (AZE) vs Laçi (ALB)

Bodø/Glimt (NOR) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Maccabi Haifa (ISR) vs Željezničar (BIH)

Lech Poznań (POL) vs Valmiera (LVA)

Progrès Niederkorn (LUX) vs Engordany (AND)/Zeta (MNE)

St Joseph’s (GIB)/B36 Tórshavn (FRO) vs Levadia Tallinn (EST)

Budapest Honvéd (HUN) vs Inter Turku (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB)/Prishtina (KOS) vs Union Titus Petange (LUX)

Motherwell (SCO) vs Glentoran (NIR)/HB Tórshavn (FRO)

Kukës (ALB) vs Slavia Sofia (BUL)

Dinamo Minsk (BLR) vs Piast Gliwice (POL)

Hafnarfjördur (ISL) vs Dunajská Streda (SVK)

Servette (SUI)vs Ružomberok (SVK)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Dinamo Batumi (GEO)

Fehérvár (HUN) vs Bohemian (IRL)

Alashkert (ARM) vs Renova (MKD)

Ordabasy Shymkent (KAZ) vs Botoşani (ROU)

CSKA-Sofia (BUL) vs Sirens (MLT)

Petrocub-Hincesti (MDA) vs Bačka Topola (SRB)

Teuta (ALB) vs Beitar Jerusalem (ISR)

Sumgayit City (AZE) vs Shkëndija (MKD)

Borac Banja Luka (BIH) vs Sutjeska (MNE)

Kairat Almaty (KAZ) vs Noah (ARM)

Santa Coloma (AND)/Iskra Danilovgrad (MNE) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL)

Lokomotive Tbilisi (GEO) vs Universitatea Craiova (ROU)

Tre Penne (SMR)/Gjilani (KOS) vs APOEL (CYP)

In vista del sorteggio le 16 squadre sono state suddivise equamente tra teste di serie e non teste di serie in base al loro ranking per coefficienti.

L’amministrazione della UEFA ha formato dei gruppi per il sorteggio in modo da evitare che club senza un impianto approvato possano affrontarsi tra di loro. In accordo coi principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club.

Gruppo 1

Teste di serie

Lincoln Red Imps (GIB)

FC Santa Coloma (AND)

Tre Penne (SMR)

Engordany (AND)

Non teste di serie

Prishtina (KOS)

Zeta (MNE)

Iskra Danilovgrad (MNE)

Gjilani (KOS)

Gruppo 2

Teste di serie

B36 Tórshavn (FRO)

La Fiorita (SMR)

NSÍ Runavík (FRO)

HB Tórshavn (FRO)

Non teste di serie

St Joseph’s (GIB)

Coleraine (NIR)

Barry Town United (WAL)

Glentoran (NIR)

Per ogni girone, sono state approntate due urne, una per le squadre teste di serie e una per le squadre non teste di serie.

Per ogni girone, le palline con le teste di serie sono state piazzate in un’urna mentre quelle delle non teste di serie in un’altra.

Una pallina è stata estratta da ciascun’urna e collocata al centro in un contenitore più grande e vuoto. Le palline sono quindi state mescolate e poi estratte. La prima squadra estratta gioca la sfida in gara unica in casa, se non si applica l’inversione dei campi.

La stessa procedura è stata svolta per le palline seguenti fino a completare tutti gli abbinamenti del primo girone ed è stata poi ripetuta per determinare gli abbonamenti del secondo girone.

