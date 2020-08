PM – Calciomercato Milan – Ibrahimovic, firma imminente? Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai media questa mattina, non manca molto alla firma di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Si è addirittura ipotizzato che entro Ferragosto possa esserci la firma che legherà lo svedese ai colori rossoneri. fino al 30 giugno 2021.

Ma le cose stanno esattamente così? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, ad oggi non sono previste novità imminenti sul rinnovo di Ibrahimovic. Quello di Zlatan è un contratto molto importante non solo per il calciatore, ma anche per la società stessa, quindi al momento non c’è fretta di siglare il rinnovo. A Ferragosto dunque non dovrebbe esserci alcuna firma, ma la speranza del Milan è che possa essere tutto definito prima della partenza del raduno, che inizierà il 24 agosto.

