Calciomercato Milan – Roback legato al rinnovo di Ibrahimovic? La verità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Emil Roback, ragazzo di 17 anni prelevato dall’Hammarby (squadra di cui Ibrahimovic ha il 25 per cento), con il Milan che lo ha acquistato per 2 milioni di euro.

In tanti hanno collegato l’acquisto di Roback al rinnovo di Ibrahimovic, ma le cose non stanno esattamente così: come viene spiegato dalla rosea, infatti, l’attaccante era seguito da tempo da Moncada, anche se ovviamente una consulenza ci sarà stata prima di concludere l’acquisto. Di sicuro Zlatan starà molto attento alla crescita di Roback, che inizialmente giocherà nella Primavera di Federico Giunti.

CASTING A CENTROCAMPO: GLI OBIETTIVI ROSSONERI >>>

LA ROMA VIRA SU UN OBIETTIVO DEL MILAN >>>