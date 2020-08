Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan e Tiémoué Bakayoko sono sempre più vicini. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati ulteriori passi in avanti per cercare di concludere la trattativa con il Chelsea per il ritorno a Milano del centrocampista francese.

Il Chelsea cede Bakayoko: ecco i motivi

I ‘Blues‘, in mezzo al campo, hanno abbondanza e devono snellire la propria rosa. Il Milan, per questo, si è messo sulle tracce del calciatore, che ha già indossato con profitto la maglia del Diavolo nella stagione 2018-2019, ed ora sta completando l’opera di convincimento sul club di Roman Abramović.

Bakayoko, sì dei ‘Blues’ al prestito con diritto

La formula iniziale della trattativa per il giocatore, classe 1994, era quella di un prestito con obbligo di riscatto. Poi, però, il Milan ha lavorato per tramutarla in un ‘semplice’ prestito con diritto di riscatto. Formula accettata dal Chelsea. L’operazione si concluderà positivamente non appena verrà trovata la quadratura del cerchio sulle cifre definitive dell’affare tra rossoneri e londinesi.

Balla qualche milione di differenza …

Il Milan ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il Chelsea ne vorrebbe 30. Si sta discutendo, dunque, di questo aspetto finanziario ma da ‘Casa Milan‘ sono ottimisti che l’affare Bakayoko possa concludersi in tempi brevi. I rossoneri hanno bisogno di Bakayoko anche per i turni preliminari di Europa League, che inizieranno il prossimo giovedì 17 settembre.

Bakayoko vuole tornare al Milan

Il calciatore, che nell’ultima stagione aveva giocato in prestito in Ligue 1, nel Monaco, non vede l’ora di tornare in rossonero. Freme dalla voglia di ritrovare i compagni di squadra che ha continuato comunque a sentire in questi mesi. MILAN, INTANTO, FORTE ANCHE SU SANDRO TONALI: ECCO L’OFFERTA ROSSONERA AL BRESCIA >>>