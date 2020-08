Calciomercato Milan – Bakayoko, le probabili cifre dell’operazione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, si avvicina sempre di più al ritorno al Milan. Il centrocampista francese ha già un accordo con il club di Via Aldo Rossi sull’ingaggio che percepirà nella stagione 2020-2021. Si parla di un’intesa trovata a 3 milioni di euro più bonus.

Va ancora, però, trovata la quadratura del cerchio tra Milan e Chelsea sulla formula e, soprattutto, le cifre dell’operazione Bakayoko. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, una base di intesa potrà essere trovata sulla formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Milan per un totale di 30 milioni di euro.

Andrà stabilito, però, a quanto ammonterà la quota del prestito oneroso che il Milan dovrà riconoscere subito ai ‘Blues‘. Se, per esempio, venissero elargiti subito 5 milioni di euro, ipotesi probabile, a fine anno il Diavolo dovrebbe sborsarne 25 per riscattare l’ex Monaco. CENTROCAMPO: OFFERTA ROSSONERA PER UN TOP PLAYER ITALIANO >>>