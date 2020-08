TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 26 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua copertina odierna alle parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla sua prima conferenza stampa da allenatore della Prima Squadra bianconera. Spazzato via Maurizio Sarri ed uno dei suoi ‘discepoli’, Gonzalo Higuaín, che non fa più parte del progetto tecnico juventino.

In alto, sotto la testata, ampio risalto a quanto sta accadendo all’Inter. Ha vinto Steven Zhang, Presidente nerazzurro: Antonio Conte resta al suo posto. Confermati anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Lionel Messi, per il quotidiano torinese, ‘chiama l’Inter’. Quel che è certo è che l’argentino ha comunicato al Barcellona di voler andar via ora a parametro zero. PSG e Manchester City pronti ad accaparrarselo.

Spazio, poi, al calciomercato del Torino. Sembra che i granata abbiano chiesto l’ex rossonero Krzysztof Piatek in prestito con diritto di riscatto. Milan, accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimović e, adesso, sotto con quello di Gigio Donnarumma. Rinnovo per Piotr Zielinski con il Napoli mentre la Roma ha presentato il nuovo acquisto Pedro Rodríguez.

