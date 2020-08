Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco perché il rinnovo è così vicino

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La fumata bianca è più vicina che mai. Nonostante l’ottimismo da entrambe le parti in causa, tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic ha regnato una situazione di stallo per diversi giorni. Il tutto perché i rossoneri avevano proposto un contratto con diversi bonus, non graditi allo svedese. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ la questione si è sbloccata proprio dopo la trasformazione di tali bonus in parte fissa, che era l’obiettivo primordiale di Ibra e Mino Raiola. Strada spianata ora, con la firma che potrebbe arrivare già domani.

