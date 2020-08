Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic a un passo, rilancio rossonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un lungo tira e molla ormai ci siamo. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan ha effettuato il passo decisivo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il noto esperto di mercato parla di un rilancio, di un aggiustamento alla proposta precedente per il prolungamento dello svedese. Una mossa decisiva, con l’accordo definitivo ormai a un passo. Parti mai così vicine, la firma potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

