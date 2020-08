Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (26/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter. Dopo un confronto con il Presidente Steven Zhang, la decisione: proseguirà la sua avventura in nerazzurro. La squadra del gruppo ‘Suning‘ potrà spendere sul mercato vendendo qualche big. Sandro Tonali, Arturo Vidal, Emerson Palmieri ed Edin Dzeko (se parte Lautaro Martínez) i primi obiettivi. Sotto la testata si parla del clamoroso addio di Lionel Messi al Barcellona. PSG e Manchester City in pole position sull’argentino, ma l’Inter sogna. In basso, spazio a Juventus e Milan. In casa bianconera, il tecnico Andrea Pirlo lancia la coppia Paulo Dybala-Cristiano Ronaldo e scarica Gonzalo Higuaín. Il Diavolo, invece, ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović ed è sul punto di prendere Brahim Díaz dal Real Madrid.

