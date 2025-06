Il Milan vuole cedere Theo Hernández in questo calciomercato estivo ma il terzino francese non sembra avere tutta questa fretta di andare via

Nervi tesi, in casa Milan, non soltanto con Mike Maignan (in trattativa per una cessione ora al Chelsea con la 'minaccia' di andare via tra un anno, a parametro zero, qualora dovesse saltare tutto), ma anche con Theo Hernández. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.