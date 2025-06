Calciomercato Milan, aut aut di Maignan ai rossoneri: il punto

In caso di fumata nera, andrà via gratis l'anno prossimo

I colloqui sono proseguiti nella notte: Maignan ha fatto sapere al Diavolo che, in caso di fumata nera, resterà un altro anno al Milan, andando però poi via a parametro zero dal 1° luglio 2026. I rossoneri, intanto, si guardano in giro e monitorano, per la sua eventuale sostituzione, Mile Svilar (Roma) e Zion Suzuki (Parma).