Si parla, in questi giorni, di un possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il tutto a quattro anni di distanza da quella calda estate del 2021, quando, non appena conquistata la qualificazione in Champions League, il Diavolo fece sbarcare a Milano il francese Mike Maignan e Donnarumma - al contempo - dopo aver trascorso e vinto gli Europei formalmente da disoccupato (contratto con il Milan scaduto e non rinnovato), trovava l'accordo quinquennale con il PSG. Ma come è possibile che, quasi 1500 giorni dopo, si torni a parlare di un rientro a casa del figliol prodigo? PROSSIMA SCHEDA