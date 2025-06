Negli ultimi giorni il Milan ha ricevuto un'offerta dall'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Il terzino rossonero sembrava essere molto vicino all'Al-Hilal, con tanto di contatto telefonico con il nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma avrebbe rifiutato le avances del club saudita per garantirsi un futuro ad alto livello in Europa. La sua volontà di lasciare il Diavolo appare comunque chiara e per questo motivo i Colchoneros stanno spingendo per prenderlo.