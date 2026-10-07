Milan su Endrick per gennaio: non solo Roma, c'è l'ombra dell'Aston Villa. Ecco perché è un ostacolo

Un rinforzo galattico a gennaio in prestito? Il club rossonero sfida le big europee e la Premier League per il talento brasiliano. Ecco il piano tattico
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Con l'infortunio di Saelemaekers che dovrebbe stare fuori 4 mesi, il Milan aspetta ancora con più ansia il mercato invernale che potrebbe essere decisivo per il resto della stagione. Sono sempre più insistenti le voci su un possibile tentativo del Diavolo per Endrick, trequartista che non sta trovando spazio al Real Madrid e che potrebbe partire a gennaio, magari in prestito.
L'indiscrezione da Cadena SER: la concorrenza in Premier LeagueOcchio però alla possibile concorrenza anche dalla Premier League: come riportato dal sito Cadena SER, in corsa per il talento brasiliano ci sono diverse società:
- Milan e Roma in Serie A
- Lione in Ligue 1
- Aston Villa in Premier League
Anzi, per il portale la squadra inglese sarebbe quella in vantaggio in questo momento perché permetterebbe a Endrick di giocare sia in Premier League sia in Champions League.
Il nodo del prestito e l'ostacolo per il club rossoneroCome detto, il brasiliano potrebbe partire in prestito, visto che è quasi impossibile che il Real Madrid rinunci al controllo del cartellino di un talento del genere. Per il Milan potrebbe esserci quindi un ostacolo molto grande da superare: il Diavolo non può garantire la Champions League al brasiliano. Vedremo se ci saranno ulteriori novità nelle prossime settimane, ma il mirino del Milan resta molto attento su Endrick, visto che sarebbe un profilo molto intrigante per il calcio di Amorim.
La collocazione tattica nel modulo di Ruben AmorimIl brasiliano potrebbe giocare sia come prima punta, sia come trequartista di destra nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Se Amorim dovesse riproporre di nuovo il 4-2-3-1 visto contro il Lecce, il brasiliano potrebbe spostarsi su tutto il fronte offensivo del Milan. Endrick ha qualità indiscusse: brevilineo, ma fisico, sa dribblare benissimo nel breve e trovare la porta sia in area sia fuori area. Ha fatto vedere flash e picchi molto interessanti e probabilmente potrebbe avere bisogno solo di continuità per esplodere del tutto. Il Milan di Amorim potrebbe dargli tutto il necessario per fare il passo in avanti definitivo.
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