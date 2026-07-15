Il mercato del Milan continua ad infiammarsi. Secondo quanto riferito dl giornalista ed esperto di mercato Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset, si continua in modo spedito verso la permanenza per un altro anno di Luka Modric al Milan, ma non è l'unica notizia di mercato arrivata: novità anche per Goncalo Inacio.

Calciomercato Milan, tutti gli aggiornamenti

Pe l'annuncio ufficiale di Modric è ormai solo questione di tempo. Il croato, reduce dal Mondiale, è stato convinto a rimanere a Milanello grazie al pressing fato telefonicamente: decisive sono state le chiamate di Cardinale e Amorim, che hanno ribadito al totale centralità nel progetto rossonero.

Le cifre del contratto dovrebbero essere le stesse di quelle passate: annuale da 3,5 milioni di euro a stagione. Attualmente in vacanza post modanale, Modric si aggregherà al gruppo direttamente a fine luglio, pronto a partire per la tournée estiva.

Difesa: se parte Tomori, attenti ad Inacio

Le manovre del, però, non si fermano ai rinnovi. La dirigenza rossonera, dopo l'arrivo di Gila, vuole rinforzare nuovamente la difesa e ha già individuato il perfetto sostituto di, difensore inglese finito sul mercato.

Il nome, infatti, corrisponde a quello di Goncalo Inacio, colonna dello Sporting Lisbona e valutato all'incirca 40 milioni di euro. I fattori che avvicinano il portoghese al mondo Milan sono:

La telefonata di Amorim: l'allenatore del diavolo lo ha già allenato a Lisbona e lo sta tempestando di chiamate per convincerlo a sposare il progetto rossonero.

l'allenatore del diavolo lo ha già allenato a Lisbona e lo sta tempestando di chiamate per convincerlo a sposare il progetto rossonero. Stessa scuderia: il difensore portoghese è assistito dalla stessa agenzia che gestisce anche l'allenatore del Milan.

Al momento però, l'operazione è congelata perchè le priorità del Milan sono altre: prima la cessione di Tomori, poi l'assalto al difensore portoghese.