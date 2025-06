Calciomercato Milan, anche Zeroli va via? Il Monza punta su di lui

Kevin Zeroli , giovane centrocampista classe 2005, rappresenta un elemento cruciale per il futuro del Milan , un vero e proprio patrimonio su cui il club intende investire a lungo termine. Tuttavia però, la retrocessione del Milan Futuro in Serie D ha dato una mescolata alle carte per la prossima stagione, spingendo l'ex capitano della Primavera rossonera verso una probabile cessione in prestito con diritto di riscatto.

Monza in pole position per Zeroli

Tra le tante squadre che hanno mostrato interesse per Zeroli, il Monza sembra essere davanti a tutte. Non è un caso: il giovane centrocampista conosce già molto bene l'ambiente brianzolo, avendo giocato in prestito lì per sei mesi nella scorsa stagione, collezionando 8 presenze in Serie A. Questa familiarità con il contesto del Monza potrebbe rivelarsi un fattore determinante nella decisione finale del giocatore e della dirigenza rossonera.