Calciomercato Milan, anche Vanderson sulla lista dei rossoneri

Vanderson del Monaco è l'alternativa a Tiago Santos del Lille per un Milan alla ricerca di un terzino destro in questo calciomercato estivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia alla ricerca di un nuovo terzino destro in questa sessione estiva di calciomercato: se Tiago Santos (Lille) sembra essere in pole position per il ruolo, c'è anche un'altra pista che conduce a Vanderson (Monaco).