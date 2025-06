Calciomercato Milan, Tiago Santos in pole per il ruolo di terzino destro

Tiago Santos, terzino destro portoghese del Lille, torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan anche per quest'estate. Il punto

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan, alla ricerca di un terzino destro in questa sessione estiva di calciomercato, ha messo Tiago Santos in cima alla lista dei suoi desideri.