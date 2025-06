Angeliño, terzino sinistro della Roma, sarebbe tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per il dopo Theo Hernández. Ma non è l'unico

Il Milan è in procinto di vendere Theo Hernández all'Al-Hilal per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Al terzino sinistro francese uno stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione per tre anni, fino al 30 giugno 2028.