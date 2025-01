Calciomercato Milan, altri due giocatori in partenza: ecco chi

Non solo Emerson Royal, Noah Okafor e Luka Jovic. Il Milan, come scrive Sport Mediaset, potrebbe essere pronto a una rivoluzione in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I rossoneri, che stanno molto deludendo in questa stagione, potrebbero cambiare molto per cercare di agguantare un quarto posto che, al momento, sembra difficile viste le prestazioni ondivaghe del club, che non ha la costanza in Serie A per raggiungere la zona Champions. Ma chi potrebbe essere in vendita?