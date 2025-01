Calciomercato Milan, Emerson Royal: primi contatti e sondaggi! I rossoneri vorrebbero...

Emerson Royal è arrivato al Milan per circa 15 milioni e in questi mesi ha giocato sempre. Con l'arrivo di Walker ci sarebbe tanto traffico in quella zona del campo: Emerson Royal, Calabria, Jimenez, Terracciano, Florenzi e lo stesso inglese. Ma quanto potrebbe chiedere il Milan per la cessione del brasiliano? I rossoneri, si legge, probabilmente accetterebbero una proposta simile a quella fatta in estate al Tottenham, per rientrare dall'investimento. La possibile cessione di Emerson Royal lascerebbe spazio in lista a Walker. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Romano: “Contatti per la cessione di Emerson Royal” >>>