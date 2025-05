Negli ultimi giorni si è spesso parlato dell'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Il club inglese, infatti, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto a presentare un'offerta ai rossoneri per provare a convincerli a far partire il mediano olandese. Il quale sarebbe ritenuto il sostituto ideale di Kevin De Bruyne, pronto a lasciare la società britannica. Le ultime informazioni i merito le ha fornite Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un articolo pubblicato sulle colonne di 'Sky Sport CH' nelle ultime ore.