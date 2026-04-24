Il Milan continua a spingere per Leon Goretzka . Il classe 1995 è l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza e al termine della stagione lascerà la Baviera dopo otto stagioni. Questo scenario permette al giocatore di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Aggiornamenti importanti arrivano dal giornalista Orazio Accommando.

Secondo l'esperto di calciomercato, il Milan avrebbe messo sul piatto un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere Goretzka. Numeri addirittura superiori rispetto ai 5 milioni che aveva riportato la 'Gazzetta dello Sport'. Accomando conferma che i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore sono costanti e ci sono buone possibilità di portare la trattativa a buon termine