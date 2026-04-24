I numeri di Goretzka e la concorrenza della Juventus—
Il Milan, però, non è l'unico club italiano che ha messo gli occhi sul tedesco: anche la Juventus avrebbe avviato i primi sondaggi e sarebbe pronta ad offrire a Goretzka un contratto da 6 milioni di euro all'anno per superare la concorrenza.
In nove stagioni con la maglia del Bayern Monaco, Goretzka ha collezionato 306 presenze, impreziosite da 49 gol e 52 assist. Numeri da giocatore di livello assoluto, come il classe 1995 ha dimostrato di essere durante tutta la sua carriera. Alle reti realizzate con il club bavarese si aggiungono anche quelle con la Nazionale della Germania: 15 gol in 69 presenze tra il 2014 e il 2026. Con la selezione guidata da Julian Nagelsman, il tedesco si prepara ad affrontare da protagonista anche i Mondiali americani della prossima estate.
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