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Calciomercato, Accomando: “Il Milan si avvicina a Goretzka. Ecco cifre e dettagli della proposta rossonera”

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato Milan
Orazio Accomando fornisce preziosi aggiornamenti sulla trattativa per portare Leon Goretzka al Milan: le ultime di calciomercato
Redazione PM

Il Milan continua a spingere per Leon Goretzka. Il classe 1995 è l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza e al termine della stagione lascerà la Baviera dopo otto stagioni. Questo scenario permette al giocatore di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Aggiornamenti importanti arrivano dal giornalista Orazio Accommando.

Secondo l'esperto di calciomercato, il Milan avrebbe messo sul piatto un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere Goretzka. Numeri addirittura superiori rispetto ai 5 milioni che aveva riportato la 'Gazzetta dello Sport'. Accomando conferma che i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore sono costanti e ci sono buone possibilità di portare la trattativa a buon termine

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Il Milan, però, non è l'unico club italiano che ha messo gli occhi sul tedesco: anche la Juventus avrebbe avviato i primi sondaggi e sarebbe pronta ad offrire a Goretzka un contratto da 6 milioni di euro all'anno per superare la concorrenza.

In nove stagioni con la maglia del Bayern Monaco, Goretzka ha collezionato 306 presenze, impreziosite da 49 gol e 52 assist. Numeri da giocatore di livello assoluto, come il classe 1995 ha dimostrato di essere durante tutta la sua carriera. Alle reti realizzate con il club bavarese si aggiungono anche quelle con la Nazionale della Germania: 15 gol in 69 presenze tra il 2014 e il 2026. Con la selezione guidata da Julian Nagelsman, il tedesco si prepara ad affrontare da protagonista anche i Mondiali americani della prossima estate.

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