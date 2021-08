Calciomercato Milan – Accelerata Florenzi: arriverà la fumata bianca?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi individuato dal club come rinforzo sulla fascia destra. Oggi giorno chiave

Daniele Triolo

Il Milan ha individuato in Alessandro Florenzi il colpo di calciomercato per rinforzare la fascia destra, in difesa. Per affrontare al meglio il campionato di Serie A 2021-2022 ed il ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza, il calciatore della Roma e della Nazionale Italiana è ritenuto il profilo adatto.

Esperto (classe 1991) ma non troppo avanti con l'età, duttile (può giocare tanto da terzino destro quanto da esterno alto. Ma in carriera ha giocato anche a sinistra e da mezzala), Florenzi ha disputato due semifinali di Champions League di recente. Una indossando la maglia della Roma, nel 2018, contro il Liverpool, ed una nel 2021, con la maglia del PSG, contro il Manchester City.

Tutti validi motivi che hanno spinto il Milan ad intavolare una trattativa di calciomercato con la Roma per Florenzi. I negoziati, per qualche giorno, hanno vissuto però una fase di stand-by. Un po' perché il direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto, era a Londra per acquistare Tammy Abraham e, di fatto, il Diavolo è rimasto senza interlocutori. Un po' perché non si è ancora trovato un accordo definitivo sulla formula del trasferimento.

Il Milan, che inizialmente voleva prendere Florenzi in prestito secco, si è spinto fino al prestito con diritto di riscatto per non gravare sul prossimo bilancio. La Roma, che invece vorrebbe monetizzare, era partita dalla cessione a titolo definitivo del giocatore (già prestato e tornato alla base negli ultimi due anni) scendendo fino alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Logico, dunque, che ci si debba venire ulteriormente incontro per chiudere l'affare.

Magari, come si è già ipotizzato, una cessione in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe facilmente un obbligo potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. Florenzi ha già una base d'intesa con il Milan e spinge per approdare il più rapidamente possibile alla corte di Stefano Pioli. Oggi è previsto un contatto tra la Roma, il manager Alessandro Lucci ed il Milan per sbloccare l'operazione. E consentire dunque al ragazzo di fare i bagagli in direzione Milano. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>