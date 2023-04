Calciomercato Milan, Abraham fatica a Roma: piace ai rossoneri

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di giocatori importanti da inserire in rosa. La dirigienza rossoanera formata da Massara e Maldini, potrebbe cercare una nuova punta: Ibrahimovic e Giroud non sono più giovani , mentre Origi non sta dando garanzie. Per questo, il Milan , potrebbe comprare un nuovo bomber. Ecco le ultime novità, con un nuovo nome.

Calciomercato Milan, interessa Abraham?

Come riporta Il Messaggero, l'attaccante della Roma, Tammy Abraham, è partito dalla panchina nelle ultime due gare con i giallorossi e ora spera in un risveglio contro la Sampdoria. Per la prossima stagione lo chiedono in Premier League e in Italia è apprezzato dal Milan. L'attaccante giallorosso potrebbe cambiare maglia alla fine di questa stagione e potrebbe rientrare anche nei piani della dirigenza rossonera. Il Milan potrebbe essere alla ricerca del prossimo attaccante per la prossima e per le stagioni future. Napoli-Milan, De Laurentiis e Cardinale: due modelli a confronto