Napoli-Milan, De Laurentiis e Cardinale: due modelli a confronto

Napoli-Milan mette a confronto anche il lavoro e il modello delle due proprietà: le scelte e le decisioni di De Laurentiis e Cardinale

Emiliano Guadagnoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della sfida tra Napoli e Milan a tutto tondo, toccando anche le due proprietà: De Laurentiis e Cardinale.

Napoli-Milan, il confronto tra De Laurentiis e Cardinale — Il presidente del Napoli si legge, vivrebbe a Los Angeles. Il modo di essere imprenditori negli States lo seduce da sempre. Il numero uno del Milan, invece, negli Usa ci vive e ci lavora e dagli States progetta il ritorno del Diavolo ai vertici del calcio europeo. Con sistemi che più americani non si può: giocatori selezionati in base ai dati, sinergia sempre più salda tra calcio e intrattenimento, e tra il calcio e altri sport. Randy Levine, presidente dei New York Yankees, da gennaio è entrato nel CdA del Milan. A giudicare però dai risultati lo scouting del Napoli ha funzionato meglio di quello del Milan. Considerando che gli acquisti più di prospettiva erano Kvaratskhelia e De Ketelaere, le loro parabole sono opposte e questa è una delle differenze anche nel rendimento.

I contratti di De Laurentiis, continua la rosea, ai calciatori blindati sui diritti d’immagine, tutti riservati al club e mutuati dal cinema, sono ormai famosi. Le sue idee sulla ristrutturazione dei campionati sono più vicine alla Nba che al sistema calcio, col quale è molto critico a partire dalla Lega, passando per Uefa e Fifa che vede come un virus. La struttura societaria è snella per consentirgli un controllo totale. Bilanci alla mano la gestione è da applausi.

Il Milan è modellato sulla sostenibilità: a finanziare il mercato sono solo i ricavi. I risultati sportivi sono al centro del progetto di Cardinale. La necessità di dotarsi di uno stadio moderno, di proprietà, e in solitaria, è diventata un'urgenza che Cardinale gestisce in prima persona. Il nuovo stadio dovrà offrire un'esperienza totale ai tifosi, come negli Usa.