Calciomercato Milan, Abraham all’Aston Villa? Ai suoi amici ha detto che …

Tammy Abraham con ogni probabilità dovrebbe lasciare il Milan al termine della stagione e potrebbe fare ritorno all'Aston Villa. L'attaccante inglese, arrivato in rossonero nella scorsa sessione di calciomercato estiva nello scambio che ha portato Alexis Saelemaekers alla Roma, non ha finora convinto a pieno. Qualche gol è arrivato, ma nel complesso ci si aspettava di più da lui, così come da Alvaro Morata, già rifilato al Galatasaray. Per questo motivo il Diavolo non dovrebbe spingere al termine del prestito per chiedere ai giallorossi di tenerlo. La volontà sembra essere quella di farlo tornare alla base.