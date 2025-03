Calciomercato Milan, Abraham non confermato: il possibile futuro

Calciomercato Milan, tra qualche mese i rossoneri potrebbero essere molto diversi. Previsti cambiamenti in tutti i reparti. In difesa non è da escludere un nuovo arrivo in porta, visto che Maignan non sarebbe sicuro di restare. Stessa cosa per Theo Hernandez, che sembrerebbe destinato a partita. In avanti Santiago Gimenez dovrebbe essere il perno del futuro, mentre Abraham potrebbe presto salutare i rossoneri. Ecco le ultime sul suo futuro.