Calciomercato Milan, Maignan futuro incerto: tre alternative pronte

Il Milan potrebbe cambiare tantissimo nella prossima stagione. I rossoneri, al momento noni, corrono per entrare almeno in una coppa europea, ma ci potrebbe essere la rivoluzione. Rivoluzione che starebbe partendo in questi giorni, con la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore ( Allegri candidato molto forte). Scelte importanti saranno fatte anche su tre big del passato e del presente della squadra: Theo Hernandez , Rafael Leao e Mike Maignan . A fare il punti su questi giocatori ci ha pensato Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato . Ecco il passaggio sul portiere francese nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Calciomercato Milan, Maignan potrebbe partire. Tre nomi nel mirino

"Situazione in divenire invece per Maignan. L'accordo fino al 2029 è stato in linea di massima trovato". Secondo Ceccarini, però, non è da escludere una possibile partenza durante la prossima sessione di calciomercato. In quel caso ci sarebbero tre opzioni: "Un portiere che piace molto è Chevalier del Lille. Carnesecchi è nella lista delle preferenze ma il problema vero è il costo. Un'altra idea è Caprile, che a gennaio è stato ceduto al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro" . Questo il pensiero dell'esperto di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Maignan.