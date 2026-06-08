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Calciomercato, Liberali verso la Serie A? Un big punta l’ex calciatore del Milan

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Dopo aver sfiorato una storica promozione in Serie a col Catanzaro, Liberali, ex Milan, potrebbe comunque sbarcare in Serie A...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Solo pochissimo tempo fa ha sfiorato una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro, trascinando i calabresi fino alla finale playoff persa poi contro il Monza. Per Mattia Liberali, giovane classe 2007 ex Milan, si prospetta una vera e propria estate di fuoco per quanto riguarda il mercato. Perchè? Ha attirato l'attenzione di una big del nostro campionato.

Calciomercato, l'ex Milan Liberali finito sul taccuino di una big

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Secondo quanto riferito da 'Il Bianconero', insieme al Parma e al Sassuolo, che hanno seguito il giovane con molta attenzione, si è unita anche la Juventus. La 'Vecchia Signora', che è alla ricerca di obiettivi d'esperienza, non perde mai comunque l'attenzione sulle possibili occasioni e, dopo un'annata da protagonista, Liberali può rientrare tra queste.

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Dopo essersi fatto notare con la maglia del Milan addosso nel settore giovanile, e aver vinto l'Europeo con la Nazionale nel 2024, nella passata stagione il giocatore ha esordito tra i professionisti, collezionando ben 10 presenze e un gol con il Milan Futuro, esordendo in Serie A nel 2024 durante Milan-Genoa.

Al termine di quella stagione però, l'accordo legato al rinnovo contrattuale non si è trovato e, di conseguenza, il giovane si è trasferito al Catanzaro a parametro zero, club con cui è legato fino al giugno del 2029. Il club rossonero, però, ha voluto mantenere una percentuale pari al 50% in caso di rivendita.

Analizzando l'attuale stagione, invece, Liberali ha chiuso con 30 presenze, mettendo a segno 4 reti e 4 assist. Anche e soprattutto grazie a lui, la squadra dell'ex rossonero Aquilani ha conquistato il playoff arrivando fino in finale.

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