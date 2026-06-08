Dopo essersi fatto notare con la maglia del Milan addosso nel settore giovanile, e aver vinto l'Europeo con la Nazionale nel 2024, nella passata stagione il giocatore ha esordito tra i professionisti, collezionando ben 10 presenze e un gol con il Milan Futuro, esordendo in Serie A nel 2024 durante Milan-Genoa.

Al termine di quella stagione però, l'accordo legato al rinnovo contrattuale non si è trovato e, di conseguenza, il giovane si è trasferito al Catanzaro a parametro zero, club con cui è legato fino al giugno del 2029. Il club rossonero, però, ha voluto mantenere una percentuale pari al 50% in caso di rivendita.

Analizzando l'attuale stagione, invece, Liberali ha chiuso con 30 presenze, mettendo a segno 4 reti e 4 assist. Anche e soprattutto grazie a lui, la squadra dell'ex rossonero Aquilani ha conquistato il playoff arrivando fino in finale.