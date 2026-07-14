Una Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato. Sotto la sapiente mano di Fabio Paratici, direttore sportivo della viola, il club toscano sta facendo una campagna acquisti davvero straordinaria. L'ultimo capolavoro, infatti, porta fino in spagna. Come riferito da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Victor Valdepenas, gioiello classe 2006 del Real Madrid seguito anche dal Milan di Amorim.

Milan, soffiato Valdepenas dalla Fiorentina: le cifre

Chi è Valdepenas

La trattativa guidata dalla Fiorentina, che ha soffiato alil gioiellino dei blancos, si è sbloccata grazie ad un accordo raggiunto tra le parti:per blindare il giovane. Ma non è tutto. Ilsulla futura rivendita e, come da pressi, manterrà il pieno controllo sulle offerte future (diritto di ricompra).Nato nel 2006, Valdepenas rappresenta il prototipo del calciatore moderno. Dotato di una grandissima tecnica e visione di gioco, lo spagnolo è pronto a mettersi a disposizione del club toscano. Se il Milan ha accarezzato a lungo l'idea di inserirlo nelle proprie giovanili, la Fiorentina ha dimostrato maggiore decisione, aggiudicandosi un prospetto molto forte.

Con il suo arrivo, la Fiorentina va a rinforzare la propria rosa assicurandosi un calciatore pieno di freschezza, imprevedibilità e tantissimo potenziale.