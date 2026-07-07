Il Milan è attivo su più fronti in difesa, in entrata ed in uscita. Mentre la trattativa per Mario Gila sta entrando nella fase decisiva, in uscita potrebbero esserci due rossoneri: Tomori, complice una stagione sottotono e Odogu, che ha trovato troppo poco spazio nel Diavolo. Quest'ultimo potrebbe partire, proprio per questo motivo, in prestito. Per coprire il buco che lascerebbe in rosa, secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa rossonera starebbe riprendendo quota il nome di Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid.

Non è un profilo nuovo per i rossoneri: Valdepeñas era già finito sui radar del Milan negli ultimi mesi e l'interesse si è mantenuto vivo nel tempo. In caso di cessione di Odogu potrebbe diventare qualcosa di più concreto, anche se la concorrenza non manca: su di lui ci sarebbero Eintracht Francoforte, Fiorentina e soprattutto il Bologna, che si è già mosso con un primo sondaggio esplorativo. Il Real Madrid per ora non ha aperto al trasferimento, in attesa che Mourinho lo valuti in ritiro.

Chi è Víctor Valdepeñas

Nato a Madrid il 20 ottobre 2006, Valdepeñas è cresciuto calcisticamente tra il Rayo Vallecano e il Leganés prima di approdare nella cantera del Real Madrid, dove si è fatto strada fino al Castilla. Ha già esordito in prima squadra con i Blancos (lanciato titolare da Xabi Alonso contro l'Alaves nel dicembre 2025) e nelle giovanili nazionali è un membro fondamentale della Spagna Under 19.

Nasce come terzino sinistro ma si è progressivamente adattato anche al ruolo di difensore centrale. In stagione ha collezionato 36 presenze con il Real Madrid Castilla, siglando 3 reti ed un assist.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Valdepeñas è il prototipo del difensore moderno: bravo nell'uno contro uno e con una buona tecnica, oltre ad essere molto rapido. Il centro-sinistra della difesa è il suo habitat naturale, ma sa adattarsi anche come terzino quando serve. Nel 3-4-2-1 di Amorim, un profilo del genere si inserirebbe perfettamente: Valdepeñas ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore più che utile per il tecnico portoghese.

C'è poi un dettaglio alquanto interessante: lo spagnolo ha lo stesso agente di Gila, il che potrebbe facilitare i rapporti tra le parti. Il Real Madrid, in caso si decidesse a cedere il talentino classe 2006, potrebbe ragionare su una formula simile a quella già vista con Brahim Díaz e Alex Jiménez, prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei Blancos. Per una eventuale mossa servirà attendere: se dovesse uscire Odogu però, il Milan potrebbe provarci.