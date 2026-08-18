Il Galatasaray molla Rafael Leao per virare su Christopher Nkunku: l'indiscrezione dal Belgio che cambia il mercato in uscita del Milan
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Sembrava ormai a un passo il ritorno al Lipsia, ma la mossa a sorpresa del Galatasaray può cambiare il futuro di Cristopher Nkunku. L'attaccante francese è stato messo fuori rosa da Ruben Amorim ed è attualmente alla ricerca di una nuova squadra.
Nkunku saluta il MilanIl futuro di Nkunku non sarà al Milan. Al termine di un'attenta valutazione, Ruben Amorim ha deciso di escludere l'attaccante francese dal progetto, relegandolo ad allenarsi a parte insieme agli altri esuberi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe ritenuto che l'ex Chelsea non ci stesse mettendo la testa e l'impegno giusti. A comunicare la propria decisione è stato direttamente Amorim, che ha avuto un colloquio con il giocatore la mattina di mercoledì 13 agosto.
Calciomercato Milan, il Galatasaray ci prova per NkunkuStando a quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri sul proprio account X, Milan e Galatasaray avrebbero avviato i contatti per Nkunku. Una mossa a sorpresa del club turco, che stava già dialogando con la dirigenza rossonera per provare ad acquistare Rafael Leao. La squadra in vantaggio nella corsa all'attaccante francese, tuttavia, sembra essere ancora il Lipsia.
Di Marzio: "Lipsia in vantaggio per Nkunku"A confermare lo stato avanzato della trattativa con il Lipsia ci ha pensato Gianluca Di Marzio. Il club austriaco, in cui Nkunku ha militato dal 2019 al 2023, è da diversi giorni in contatto con l'entourage del giocatore. Secondo l'esperto di mercato, i 'Roten Bullen' vorrebbero l'attaccante francese in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Milan spinge per una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.
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