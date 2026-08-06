Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

Il Galatasaray sembra non voler mollare la presa, ma l'operazione Rafael Leao si preannuncia una vera e propria scalata controvento per il grande club di Istanbul. Dopo il 'no' secco del Milan di fronte alla prima offerta di 35 milioni di euro, bonus inclusi, il club turco continua a tenere accesi i contatti con la dirigenza del diavolo.

Calciomercato Milan, Leao via? In Turchia spunta un altro nome

Secondo quanto riferito da Di Marzio, al momento la trattativa resta incagliata su due muri: la posizione del calciatore e le pretese del, infatti, non sembra essere entusiasta all'idea di approdare il Turchia: l'unica chiave sarebbe uno stipendio da. Il club rossonero, inoltre, non ha intenzione di svendere il suo numero 10.

Il club turco però, consapevole delle difficoltà economico-ambientali per arrivare a Leao, ha già individuato una possibile alternativa che porta il nome di Gabriel Martinelli. L'esterno brasiliano dell'Arsenal non viene ritenuto incedibile dai Gunners e rappresenta un'ottimo profilo per la squadra turca.