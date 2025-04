Calciomercato, futuro incerto per Saelemaekers: il Milan aspetta la Roma, ma …

Il futuro di Alexis Saelemaekers è sempre più in bilico. L’esterno belga, classe 1999, in prestito alla Roma, si sta rivelando uno dei protagonisti più sorprendenti della stagione giallorossa, tanto da attirare l’interesse di diversi club esteri. Come riporta Il Messaggero, infatti, oltre al Nottingham Forest, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Newcastle, pronto a fare sul serio non solo per il belga ma anche per Mile Svilar, giovane portiere serbo della Roma.