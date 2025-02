Il Milan si gode gli ultimi acquisti del suo ultimo calciomercato invernale, ovvero gli attaccanti Santiago Giménez e Joao Felix. Se sul bomber messicano, classe 2001, il club di Via Aldo Rossi ha però investito 35 milioni di euro - bonus inclusi - per portarlo in rossonero a titolo definitivo, il fantasista portoghese, classe 1999, è in giunto soltanto in prestito secco fino al prossimo 30 giugno.