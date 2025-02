La sessione invernale di calciomercato è appena andata in archivio e il Milan ha piazzato acquisti di livello e qualità: Kyle Walker per la difesa, Warren Bondo per il centrocampo, Andrea Sottil, João Félix e Santiago Giménez per l'attacco. L'obiettivo è quello di dare una sterzata, immediata, a questa stagione cercando di centrare il complicato obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Magari, facendo più strada possibile in quella attuale e portando a casa la Coppa Italia. Anche perché al quarto piano di Via Aldo Rossi c'è già un piano per costruire un Milan ancora più forte per la stagione 2025-2026. PROSSIMA SCHEDA