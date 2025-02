Un debutto da Oscar per i due. Forse pretendere il bis in Empoli-Milan di domani al 'Castellani' sarà un po' troppo, visto che l'ex Feyenoord non è ancora in perfette condizioni fisiche e che l'ex Chelsea è in ritardo di condizione per aver giocato poco e con scarsa continuità in Inghilterra. Dalla panchina, ad ogni modo, fanno paura a qualsiasi avversario e presto saranno pronti per prendersi un ruolo da protagonisti assoluti nel Milan.

'San Siro' rossonero già innamorato dei suoi nuovi idoli — Sergio Conceicao pensa di utilizzare sempre più spesso il 4-4-2 che ha fatto vedere nei suoi anni al Porto. Nella sua testa, Giménez è il punto di riferimento avanzato nel suo Milan, con Joao Felix da seconda punta, libero di svariare ed inventare. Ci saranno Christian Pulisic e Rafael Leao ai loro lati? Possibile, probabile, ma non sempre. In fin dei conti, l'equilibrio in una squadra è fondamentale e servirà il sacrificio di tutti, in fase difensiva, per poter assistere all'impiego simultaneo del quartetto delle meraviglie.

Giménez e Joao Felix sono stati subito impressionati dall'affetto che 'San Siro' ha rivolto loro: sono visti come i due giocatori che, in coppia, possono contribuire - insieme ai vari top player già presenti nella rosa rossonera - a dare una sterzata in positivo a questa stagione. LEGGI ANCHE: Milan, un calciomercato estivo da 100 milioni: gli obiettivi e come prenderli >>>