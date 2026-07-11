Lampo improvviso della Fiorentina sul mercato. Il club viola ha praticamente chiuso una trattativa lampo per riportare in Italia un ex calciatore del Milan: stiamo parlando di Alex Jimenez, esterno difensivo spagnolo classe 2005 del Bournemouth.

Ex Milan, Jimenez torna in Serie A: ecco la Fiorentina

Come riferito dal'ex calciatore delarriva dallacon la formula delIl calciatore, già arrivato a Firenze, a breve sosterrà le visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente al club Viola.

Si tratta di un vero e proprio scossone di mercato. Soltanto a gennaio scorso, infatti, il club inglese aveva esercitato l'opzione di riscatto dal Milan, pagando una cifra pari a 19 milioni di euro. Tuttavia, a causa di alcune problematiche e frizioni emerse nelle ultime settimane all'interno dell'ambiente, il club inglese ha deciso di optare per una clamorosa separazione già in questa sessione estiva di mercato.

Per Jimenez le porte della serie A si aprono nuovamente, questa volta però sponda Viola, per cercare il definitivo salto di qualità.

L'analisi dei dati

Nonostante i problemi extra campo emersi nel finale di stagione, sul rettangolo verde il diciannovenne ha trovato continuità e una crescita strutturale importante nel calcio inglese:, infatti, arriva a Firenze forte della stagione vissuta dal protagonista sul piano dell'utilizzo

Il calciatore spagnolo ha collezionato ben 31 presenze di cui 26 da titolare, giocando per 2330 minuti, ma non è tutto: il difensore ha anche messo a segno un goal. I dati infatti, se analizzati, mostrano un profilo che nonostante la giovanissima età ha già accumulato l'esperienza necessaria per gestire i ritmi di un campionato duro come quello della Premier League.