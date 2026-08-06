Daniel Maldini vestirà la maglia del Cagliari: affare chiuso con l'Atalanta per il classe 2001 ex Milan
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Il Cagliari ha chiuso la trattativa con l'Atalanta per Daniel Maldini, secondo genito di papà Paolo. Il classe 2001, tornato a Bergamo dal prestito alla Lazio, era stato indicato dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane come obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco del club sardo.
Daniel Maldini al Cagliari: cifre e dettagliCome riportato da ‘Sky Sport’ Cagliari e Atalanta hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, tra cui la salvezza dei rossoblù. Tra la cifra fissata per il riscatto ed eventuali bonus, il valore totale dell'operazione toccherà quota 9 milioni di euro.
La storia di Daniel Maldini al MilanTerza generazione della dinastia Maldini, Daniel ha vestito la maglia del Milan come papà Paolo e nonno Cesare. A differenza dei suoi predecessori, il classe 2001 non agisce come difensore, bensì come trequartista.
Daniel entra nel settore giovanile rossonero all'età di 9 anni, facendosi tutta la trafila fino al debutto in prima squadra, avvenuto il 2 febbraio del 2020 a soli 18 anni. Nelle sue 24 presenze ufficiali con il Milan, Maldini colleziona un solo gol: il 25 settembre 2021 segna di testa contro lo Spezia sotto gli occhi di suo padre, allora direttore tecnico del club.
Esposito offerto come contropartita? La veritàNel corso dell'incontro per discutere di Daniel Maldini, l'Atalanta ne avrebbe approfittato per chiedere informazioni su Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 in rottura con il Cagliari. La richiesta da 20 milioni avanzata dal club sardo, tuttavia, ha interrotto subito ogni discorso, lasciando le due operazioni del tutto slegate tra loro.
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