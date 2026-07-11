Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe essere nuovamente in Premier League. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Pete O'Rourke su footballinsider247.com, il Milan sarebbe pronto valutare la cessione del difensore inglese durante questo sessione di calciomercato. Arrivato dal Chelsea nel gennaio del 2021, il difensore centrale classe '97 ha vissuto stagioni da assoluto protagonista, ma la sua avventura in rossonero sembra essere arrivata ad un bivio.

Calciomercato Milan, Tomori verso la Premier

Il fattore temporale gioca un ruolo chiave in questa indiscrezione:ha infatti un solo anno di contratto residuo, in scadenza il 30 giugno del 2027. Senza rinnovo all'orizzonte, la cessione diventa lo scenario più probabile, proprio per evitare proprio il rischio di perderlo a parametro zero tra 12 mesi.

Sulle tracce del difensore si è mosso concretamente il Newcastle, con l'allenatore Eddie Howe che segue con molta attenzione il centrale rossonero. L'allenatore inglese, infatti, avrebbe individuato in Tomori l'identikit perfetto per rinforzare la propria retroguardia. Al momento, va specificato, l'affare non è ancora decollata una vera e propria trattativa ufficiale, ma i contatti e il gradimento del tecnico possono aprire la porta a un clamoroso ritorno in patria.